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22 июня, 12:20

Суд приговорил к 13 годам жителя Подмосковья, который вовлёк подростков в опасную игру

<p>32-летний Никита Лебедев в Лобненском суде. Фото © LIFE</p>

32-летний Никита Лебедев в Лобненском суде. Фото © LIFE

Мужчину, склонявшего подростков к так называемому руфингу — смертельно опасным прогулкам по крышам, приговорили к 13 годам тюрьмы. Такое решение вынес сегодня Лобненский городской суд Московской области. Дело было квалифицировано как "Покушение на убийство", а потерпевшими были признаны две девочки, которым на момент преступления было 13 и 15 лет.

Подсудимый, склонявший подростков к трюкам на крыше, отказался отвечать на вопросы журналистов. Видео © LIFE

По данным следствия, 32-летний Никита Лебедев за деньги предлагал школьникам вести трансляции или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Переписку с подростками мужчина вёл в соцсетях под разными именами: Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева.

"Следствием установлено, что Лебедев Н. А. в течение 2020 года под вымышленным именем в интернете знакомился с несовершеннолетними, которым предлагал за отдельную плату выполнять опасные для жизни трюки на большой высоте, фиксируя их на фото/видео, чтобы отправлять ему как доказательство выполнения. Кроме того, мужчина заставлял несовершеннолетних свешиваться головой вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов", — сообщили в суде.

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Марина Калегина
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