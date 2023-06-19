В Петербурге суд вынес приговор выпускнику за шпаргалку на ЕГЭ
В Петербурге суд оштрафовал выпускника за шпаргалку на ЕГЭ на три тысячи рублей
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал подростка за бумажку, которую он достал во время проведения ЕГЭ. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.
Как уточняется, 5 июня выпускник Эмир Ш. пришёл в образовательное учреждение и принёс на ЕГЭ по истории шпаргалку. Во время экзамена он достал её, это заметили проверяющие. При этом подросток уверяет, что не пользовался шпаргалкой. Как объяснил ученик, он всегда носит с собой чистые кусочки бумаги для записи английских слов. Во время проведения экзамена Эмир достал один из таких и сделал на нём несколько заметок.
"На экзамене вдруг ему пришла мысль достать этот кусочек и записать на него некоторые задания КИМ (контрольно-измерительные материалы)", — указано в сообщении.
В итоге подростка привлекли к административной ответственности. Суд рассмотрел дело и обязал одиннадцатиклассника выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что более шести тысяч человек получили 100 баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), 256 школьников — 200, а один — 300. Предварительные результаты представил Рособрнадзор
ТАСС / Донат Сорокин