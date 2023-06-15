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15 июня, 16:33

90% россиян сознались, что в детстве пользовались шпаргалками

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Многие школьники на ЕГЭ до сих пор используют шпаргалки: телефоны на входе отбирают, в классах стоят камеры наблюдения. Согласно опросу сайта kp.ru, шпаргалками в детстве пользовались 90% россиян.

Так, 28% россиян пользовались шпаргалками сами, а также не знают ни одного человека, который бы не делал так же — ведь в детстве они списывали всем классом.

"Мы друг другу списывать давали, подглядеть, подсказывали. Записки с подсказками бросали друг другу. Проще всё было", — рассказала одна из участниц опроса.

Четверть опрошенных использовали шпаргалки нечасто, ещё 9% — вообще на всех экзаменах и контрольных. 7% рассказали, что шпаргалка пригодилась им всего пару раз в жизни, но очень выручила. Каждый пятый респондент вспомнил, что пока готовил шпаргалки, успевал выучить весь материал, поэтому пользоваться подсказками уже не приходилось. Кто-то рассказал, что легче было всё выучить, чем готовить подсказки. Не пользовались шпаргалками никогда только 10% респондентов.

"Писала в вузе всегда, сдавала в первых рядах, и моими шпаргалками пользовались те, кто просил", — рассказала ещё одна участница.

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Ирина Фальке
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