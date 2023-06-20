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20 июня, 12:41

В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина

В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина. По данным SHOT, мальчишке вдруг стало плохо, когда он гостил дома у своей 16-летней знакомой. Ребёнок потерял сознание, и тогда ребята постарше вызвали скорую помощь.

Мальчика доставили в реанимацию уже в состоянии комы. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти ребёнка не удалось: он умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин. В квартире, откуда его увезла скорая, нашли пакетик с белым порошком, который отдали на экспертизу.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Выяснилось, что погибший ребёнок не был благополучным. Он с семи лет состоял на учёте в ПДН за мелкое хищение, а ещё наблюдался у психиатра.

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Ранее Лайф рассказывал, как семилетняя москвичка попала в больницу с отравлением марихуаной. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие бабушке, которая забирала её с занятий. Первоклассницу несколько раз стошнило, она потеряла сознание. На скорой её доставили в больницу, где у пациентки взяли анализы, показавшие странный и неожиданный результат — отравление наркотиками.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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