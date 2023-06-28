Жителям центральных регионов России предрекли засушливый июль

В июле жителей центральных регионов России ожидает засуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в июне в центральных частях страны была меньше нормы, но к концу месяца ситуация "выправится". А вот на восполнение дефицита осадков рассчитывать не стоит.

"В конце июня в Центральной России выпадет больше осадков, чем за весь месяц, тем не менее недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита. По температуре до конца месяца выправится отставание от нормы", — пояснил Тишковец в интервью радио Sputnik.

Эксперт также предупредил, что в июле жителям центральных регионов страны стоит ждать засуху. Так, во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины вряд ли выпадет половина дождей от средних показателей метеостатистики. Согласно климатической истории, таким засушливым июль бывает примерно один раз в восемь лет.

Тишковец добавил, что температура воздуха в середине лета будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть. Норма сейчас для Центральной России — в среднем 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов днём. Поэтому, по мнению синоптика, июль будет солнечным. Соответственно, для МЧС это будет сложная пора из-за повышения пожарной опасности в лесных зонах, подытожил эксперт.