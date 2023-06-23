Названы продукты, которые спасут в жару
Диетолог Соломатина: Томаты, морковь и зелень помогают организму пережить жару
Легче перенести летнюю жаркую погоду помогут томаты, морковь и зелень. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, в составе помидоров содержится ликопин, помогающий при жаре. А в моркови присутствуют каротиноиды и бета-каратин. При этом диетолог посоветовала во время приготовления блюда с ней добавить сметану. Она подчеркнула, что зелень и овощи богаты каротиноидами.
"Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов. Эти вещества хорошо предохраняют от ультрафиолета, профилактируют повреждения кожи и органов зрения", — заключила Соломатина.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям с артериальной гипертонией опасно пить кофе в жару. По его словам, в такую погоду все неприятные эффекты от этого напитка могут усиливаться. Так, есть вероятность неконтролируемого повышения давления, появления перебоев в работе сердца и прочее.
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