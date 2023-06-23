Названы продукты, которые спасут в жару

Легче перенести летнюю жаркую погоду помогут томаты, морковь и зелень. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в составе помидоров содержится ликопин, помогающий при жаре. А в моркови присутствуют каротиноиды и бета-каратин. При этом диетолог посоветовала во время приготовления блюда с ней добавить сметану. Она подчеркнула, что зелень и овощи богаты каротиноидами.

"Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов. Эти вещества хорошо предохраняют от ультрафиолета, профилактируют повреждения кожи и органов зрения", — заключила Соломатина.