Пятеро туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке в Бурятии
В Бурятии во время сплава по реке Снежная пропало пятеро туристов из Новосибирска. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них выпали из судна, но им удалось выбраться на берег.
Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением. Их местонахождение неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.
Ранее Лайф писал о том, что в Татарстане после столкновения с мотолодкой на Волге пропал рыбак. 75-летний мужчина рыбачил на реке вблизи моста трассы М7.
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ТАСС / Андрей Огородник