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6 июля, 14:52

Пятеро туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке в Бурятии

В Бурятии во время сплава по реке Снежная пропало пятеро туристов из Новосибирска. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них выпали из судна, но им удалось выбраться на берег.

Жёны семи рыбаков сообщили об исчезновении мужей в Приморье

Жёны семи рыбаков сообщили об исчезновении мужей в Приморье

Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением. Их местонахождение неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее Лайф писал о том, что в Татарстане после столкновения с мотолодкой на Волге пропал рыбак. 75-летний мужчина рыбачил на реке вблизи моста трассы М7.

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ТАСС / Андрей Огородник

Илья Суриков
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