Пятеро туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке в Бурятии

В Бурятии во время сплава по реке Снежная пропало пятеро туристов из Новосибирска. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них выпали из судна, но им удалось выбраться на берег.

Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением. Их местонахождение неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.