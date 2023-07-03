Жёны семи рыбаков сообщили об исчезновении мужей в Приморье

Они рассказали, что мужчины, с которыми были два мальчика четырёх и восьми лет, отправились на речку Стеклянуху на нескольких автомобилях в восемь утра 1 июля. В последний раз они вышли на связь через три часа, после чего перестали отвечать на звонки. Для поиска пропавших созданы три поисковые группы, также был направлен соответствующий запрос в МЧС.