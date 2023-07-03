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3 июля, 06:40

Жёны семи рыбаков сообщили об исчезновении мужей в Приморье

SHOT: В Приморском крае пропала группа мужчин с детьми, отправившаяся на рыбалку

В Шкотовском районе Приморского края пропала группа мужчин с детьми, отправившаяся на рыбалку. По данным SHOT, в полицию обратились жёны семи из них.

Они рассказали, что мужчины, с которыми были два мальчика четырёх и восьми лет, отправились на речку Стеклянуху на нескольких автомобилях в восемь утра 1 июля. В последний раз они вышли на связь через три часа, после чего перестали отвечать на звонки. Для поиска пропавших созданы три поисковые группы, также был направлен соответствующий запрос в МЧС.

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Ранее в Новосибирской области двое детей сбежали из оздоровительного лагеря. В поисках помимо МЧС участвует полиция.

Обложка ©

Unsplash / Clark Young

Матвей Константинов
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