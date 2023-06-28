Отгоняла медведицу с детёнышами: Собака всю ночь охраняла уснувшего в глухой тайге мальчика
Собака всю ночь охраняла и грела мальчика, потерявшегося в тайге в Приамурье
Потерявшийся в тайге в Амурской области мальчик. Фото © МЧС России
Потерявшийся в глухой тайге в Амурской области мальчик во время блужданий был под охраной собаки, которая отгоняла от него диких зверей и всю ночь охраняла, пока тот спал.
Когда ребёнок понял, что сам дорогу не найдёт, он сделал себе валежник под деревом и уснул. Собака осталась рядом и до утра пролежала около мальчика. Как рассказала волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник, недалеко от того места нашли медвежью берлогу. Но звери ребёнка не тронули, потому что запах пса перебил другие.
"К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу. Там, в глубине тайги, есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь", — рассказала РИА "Новости" волонтёр.
Утром охранявшая мальчика лайка убежала и вернулась уже вместе с волонтёрами.
Напомним, ребёнок числился пропавшим без вести с 13:00 27 июня. Изначально говорилось, что он отправился в тайгу вместе с отцом. Сегодня поисково-спасательный отряд "Амур" сообщил, что поиски завершились успешно. МЧС опубликовало кадры спасения и рассказ пропавшего в амурской тайге мальчика. В настоящий момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.