Отгоняла медведицу с детёнышами: Собака всю ночь охраняла уснувшего в глухой тайге мальчика

Потерявшийся в глухой тайге в Амурской области мальчик во время блужданий был под охраной собаки, которая отгоняла от него диких зверей и всю ночь охраняла, пока тот спал.

Когда ребёнок понял, что сам дорогу не найдёт, он сделал себе валежник под деревом и уснул. Собака осталась рядом и до утра пролежала около мальчика. Как рассказала волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник, недалеко от того места нашли медвежью берлогу. Но звери ребёнка не тронули, потому что запах пса перебил другие.

"К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу. Там, в глубине тайги, есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь", — рассказала РИА "Новости" волонтёр.

Утром охранявшая мальчика лайка убежала и вернулась уже вместе с волонтёрами.