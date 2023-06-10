В Колумбии пропал пёс Уилсон, нашедший детей после авиакатастрофы в джунглях
Пёс Уилсон. Обложка © Twitter / @arcadia_global
Вооружённые силы Колумбии занимаются поисками пса Уилсона, который помог найти и спасти детей в джунглях, а затем пропал. Об этом сотрудники спецназа рассказали в эфире радио Blu.
Один из участников спасательной операции — Карлос Вильегас — заявил, что Уилсон был ключевой фигурой в поиске. Предварительно, известно, что нашедшая малышей собака какое-то время находилась с ними. Когда же детей обнаружили спасатели, Уилсона уже нигде не было.
"Наш девиз: "Павшего товарища никогда не бросают на поле боя". Операция "Надежда" (кампания по поиску детей. — Прим. Лайфа) продолжается, мы ищем нашего пса Уилсона, который в своём рвении найти детей потерялся", — заявили военные.
Напомним, 1 мая самолёт Cessna с отказавшим двигателем рухнул в джунглях Колумбии. Спасатели нашли лайнер только через 15 суток. Трое взрослых пассажиров погибли, а тела четверых детей, старшему из которых было 13 лет, а младшему — 11 месяцев, обнаружить не удалось. Спустя 40 дней поисков ребята найдены живыми в лесу. Минобороны страны показало кадры с детьми: все они искусаны насекомыми и обезвожены.