В Колумбии пропал пёс Уилсон, нашедший детей после авиакатастрофы в джунглях

Вооружённые силы Колумбии занимаются поисками пса Уилсона, который помог найти и спасти детей в джунглях, а затем пропал. Об этом сотрудники спецназа рассказали в эфире радио Blu.

Один из участников спасательной операции — Карлос Вильегас — заявил, что Уилсон был ключевой фигурой в поиске. Предварительно, известно, что нашедшая малышей собака какое-то время находилась с ними. Когда же детей обнаружили спасатели, Уилсона уже нигде не было.

"Наш девиз: "Павшего товарища никогда не бросают на поле боя". Операция "Надежда" (кампания по поиску детей. — Прим. Лайфа) продолжается, мы ищем нашего пса Уилсона, который в своём рвении найти детей потерялся", — заявили военные.