В России готовят систему, которая будет искать пропавших животных по фотографии морды

Российская компания NtechLab, разрабатывающая системы для распознавания лиц, создаст программное обеспечение, которое будет искать потерявшихся домашних животных. Об этом на площадке ЦИПР-2023 ТАСС рассказал Александр Томас — официальный представитель NtechLab.

Первая версия системы уже выпущена и скоро будет протестирована в нескольких регионах России. Сейчас обсуждается, в каком виде будет представлен её интерфейс: бесплатный телеграм-бот, приложение для смартфона или вебсайт. В систему нужно будет загрузить фото пропавшего или найденного животного, а искусственный интеллект сопоставит снимки. В перспективе будет возможен поиск по городским видеокамерам, но в ближайшее время сервис таким функционалом обладать не будет.

Александр допустил возможность сотрудничества с организациями, которые помогают находить потерявшихся животных.

"Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе чёрными кошками, над точностью ещё предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи", — объяснил эксперт.

NtechLab основали в 2015 году. Компания занимается разработкой технологии распознавания лиц и силуэтов людей, помимо этого, она может различать транспортные средства и номерные знаки. Более чем 30 регионов России и 30 стран мира используют продукты компании. Штаб-квартира находится в Москве, офисы NtechLab присутствуют в ОАЭ, Бразилии и Таиланде.