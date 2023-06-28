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28 июня, 10:49

Опубликовано душещипательное видео спасения ребёнка, потерявшегося в амурской тайге

МЧС опубликовало кадры спасения и рассказ пропавшего в амурской тайге мальчика

МЧС России опубликовало кадры спасения пропавшего в тайге Амурской области десятилетнего мальчика. Также ребёнок рассказал спасателям, как именно он заблудился. Все прошедшие сутки мальчик ничего не ел и не пил, а из живности встретил только собаку.

Кадры спасения десятилетнего мальчика в Амурской области. Видео © МЧС России

"Мы пошли с дядей Колей, и он завернул. И я заворачиваю, смотрю: [его] нет. Начал кричать", — поделился мальчик.

Как сообщили в ведомстве, силуэт ребёнка заметил экипаж вертолёта Ми-8, привлечённого к поисково-спасательной операции. Из-за невозможности посадить машину в указанный район были направлены пешие группы. В настоящий момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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Напомним, ребёнок числился пропавшим без вести с 13:00 27 июня. Изначально говорилось, что он отправился в тайгу вместе с отцом. Сегодня поисково-спасательный отряд "Амур" сообщил, что поиски завершились успешно.

Обложка ©

МЧС России

Матвей Константинов
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