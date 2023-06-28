Опубликовано душещипательное видео спасения ребёнка, потерявшегося в амурской тайге

МЧС России опубликовало кадры спасения пропавшего в тайге Амурской области десятилетнего мальчика. Также ребёнок рассказал спасателям, как именно он заблудился. Все прошедшие сутки мальчик ничего не ел и не пил, а из живности встретил только собаку.

Кадры спасения десятилетнего мальчика в Амурской области. Видео © МЧС России

"Мы пошли с дядей Колей, и он завернул. И я заворачиваю, смотрю: [его] нет. Начал кричать", — поделился мальчик.