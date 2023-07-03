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3 июля, 05:14

Двое детей пропали из лагеря под Новосибирском

ГУ МЧС: Двое детей ночью сбежали из оздоровительного лагеря под Новосибирском

Двое детей сбежали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области, их ищут. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.

"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — сказал Орлов на совещании областного правительства.

Начальник управления уточнил, что спасатели перешли к стадии оперативно-разыскных мероприятий. В поисках несовершеннолетних также участвуют сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Ранее Лайф писал, что в Москве трое подростков сбежали от приёмной матери, запретившей им пользоваться смартфонами. Всё произошло в деревне Рассудово в Троицком административном округе столицы.

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ТАСС / URA.ru

Никита Никонов
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