Двое детей пропали из лагеря под Новосибирском
ГУ МЧС: Двое детей ночью сбежали из оздоровительного лагеря под Новосибирском
Двое детей сбежали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области, их ищут. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — сказал Орлов на совещании областного правительства.
Начальник управления уточнил, что спасатели перешли к стадии оперативно-разыскных мероприятий. В поисках несовершеннолетних также участвуют сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Лайф писал, что в Москве трое подростков сбежали от приёмной матери, запретившей им пользоваться смартфонами. Всё произошло в деревне Рассудово в Троицком административном округе столицы.
ТАСС / URA.ru