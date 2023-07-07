Найден ещё один турист, пропавший во время сплава по реке в Бурятии
Ещё одного туриста из Новосибирска из пяти пропавших при сплаве по реке Снежной в Бурятии нашли живым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалиста Единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района.
"Да, [ещё] одного нашли, двух ищут", — сказал собеседник агентства.
Ранее найдены живыми были два других туриста. По данным МЧС РФ, их на вертолёте Ми-8 доставили в населённый пункт Новоснежная Иркутской области.
Эвакуация туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии. Видео © t.me / mchs_official
Напомним, в Бурятии во время сплава по реке Снежной пропали пятеро туристов из Новосибирска. Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них оказались в воде, но им удалось выбраться на берег. Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением.
t.me / mchs_official