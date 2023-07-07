Найдены двое из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке Снежной в Бурятии найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Поиски туристов в Бурятии. Видео © t.me / mchs_official
В ведомстве указали, что спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолёта. Двое мужчин, услышав звук воздушного судна, просигналили ракетницей.
Возможности посадки вертолёта на данном участке нет. Поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к туристам пешком. Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Бурятии во время сплава по реке Снежной пропали пятеро туристов из Новосибирска. Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них оказались в воде, но им удалось выбраться на берег. Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением.
t.me / mchs_official