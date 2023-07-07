Найдены двое из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии

Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке Снежной в Бурятии найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в Бурятии во время сплава по реке Снежной пропали пятеро туристов из Новосибирска. Уточняется, что во время прохождения каньона восемь туристов перевернулись на катамаранах. Трое из них оказались в воде, но им удалось выбраться на берег. Ещё троих мужчин и двух девушек унесло течением.