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9 июля, 15:43

Опознали по тату: Пропавшую после ссоры с мужем 18-летнюю девушку нашли мёртвой в уральском лесу

Пропавшую на Урале в июне молодую мать нашли мёртвой в лесу

<p>Фото © VK / Анастасия Евдокимова</p>

Фото © VK / Анастасия Евдокимова

В Свердловской области нашли тело пропавшей 30 июня жительницы посёлка Буланаш Анастасии Евдокимовой. Об этом сообщил глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Накануне начальник областного ГУ МВД Александр Мешков поручил усилить поисковую группу, подключив полицейских из других городов. Тело 18-летней девушки обнаружил в лесу полицейский кинолог с собакой. Идентифицировать молодую мать удалось по татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и другим приметам.

"Поисковые мероприятия, в которых сегодня было задействовано порядка 60 полицейских, прекращены. Видимые признаки криминала отсутствуют", — сообщили в полиции.

Точные обстоятельства смерти россиянки устанавливаются. У девушки остался двухлетний сын, а накануне исчезновения она поругалась с мужем. Ребёнок сейчас у бабушки.

Близкие утверждают, что родственницу никто не видел с тех пор, как она куда-то отправилась на машине с друзьями, а по дороге попросила её высадить. Также Анастасия отправляла мужу прощальные сообщения, в которых просила, чтобы сын остался с отцом.

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Ранее в Красноярском крае нашли мёртвым 14-летнего мальчика, пропавшего 6 июля. Тело обнаружили в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, где он жил.

Ирина Фальке
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