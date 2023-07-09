Опознали по тату: Пропавшую после ссоры с мужем 18-летнюю девушку нашли мёртвой в уральском лесу

В Свердловской области нашли тело пропавшей 30 июня жительницы посёлка Буланаш Анастасии Евдокимовой. Об этом сообщил глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Накануне начальник областного ГУ МВД Александр Мешков поручил усилить поисковую группу, подключив полицейских из других городов. Тело 18-летней девушки обнаружил в лесу полицейский кинолог с собакой. Идентифицировать молодую мать удалось по татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и другим приметам.

"Поисковые мероприятия, в которых сегодня было задействовано порядка 60 полицейских, прекращены. Видимые признаки криминала отсутствуют", — сообщили в полиции.

Точные обстоятельства смерти россиянки устанавливаются. У девушки остался двухлетний сын, а накануне исчезновения она поругалась с мужем. Ребёнок сейчас у бабушки.

Близкие утверждают, что родственницу никто не видел с тех пор, как она куда-то отправилась на машине с друзьями, а по дороге попросила её высадить. Также Анастасия отправляла мужу прощальные сообщения, в которых просила, чтобы сын остался с отцом.