Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой
СК: В Иркутске в реке нашли тело пропавшей 9 июня полуторагодовалой девочки
Сотрудник СК на месте обнаружения тела девочки. Обложка © Telegram / СУ СКР по Иркутской области
В Иркутске найдено тело полуторагодовалой девочки, которая пропала полтора месяца назад. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
"Сегодня днём в реке Ушаковке у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители выпивали, дети были предоставлены сами себе и подошли близко к воде. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла. Следователи считали, что ребёнок мог утонуть. Поиски продолжались до сегодняшнего дня.
Правоохранители и сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Тело погибшей девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения смерти по неосторожности, продолжается.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области нашли двух пропавших из лагеря девочек-подростков. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, на учёте в котором состоят девочки, провели с ними воспитательную беседу.