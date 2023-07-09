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9 июля, 12:13

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

СК: В Иркутске в реке нашли тело пропавшей 9 июня полуторагодовалой девочки

<p>Сотрудник СК на месте обнаружения тела девочки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledcom38/1332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Иркутской области</a></p>

Сотрудник СК на месте обнаружения тела девочки. Обложка © Telegram / СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске найдено тело полуторагодовалой девочки, которая пропала полтора месяца назад. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Сегодня днём в реке Ушаковке у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители выпивали, дети были предоставлены сами себе и подошли близко к воде. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла. Следователи считали, что ребёнок мог утонуть. Поиски продолжались до сегодняшнего дня.

Правоохранители и сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Тело погибшей девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения смерти по неосторожности, продолжается.

Пропавшего в Красноярском крае 14-летнего мальчика нашли мёртвым

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Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области нашли двух пропавших из лагеря девочек-подростков. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, на учёте в котором состоят девочки, провели с ними воспитательную беседу.

Никита Никонов
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