Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

В Иркутске найдено тело полуторагодовалой девочки, которая пропала полтора месяца назад. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Сегодня днём в реке Ушаковке у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители выпивали, дети были предоставлены сами себе и подошли близко к воде. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла. Следователи считали, что ребёнок мог утонуть. Поиски продолжались до сегодняшнего дня.

Правоохранители и сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Тело погибшей девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения смерти по неосторожности, продолжается.