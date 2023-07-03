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3 июля, 17:43

В Новосибирской области нашли двух пропавших из лагеря девочек-подростков

МВД: Полиция нашла двух девочек, сбежавших из лагеря в Новосибирской области

Полиции удалось найти двух девочек 14 и 17 лет, сбежавших из детского лагеря в Новосибирской области. Об этом журналистам рассказали представители УМВД РФ по региону.

В управлении отметили, что подростки переданы по месту проживания. Предварительно с ними была проведена работа сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, на учёте в котором девочки состоят. Похоже, что сбегают из-под присмотра взрослых они не впервые. Обстоятельства, при которых несовершеннолетние покинули лагерь, устанавливаются, как и место, где они находились.

"В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было", добавили в полиции.

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Сегодня утром стало известно о том, что две девочки ночью сбежали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области. На их поиски сразу подняли полицию, сотрудников МЧС и волонтёров.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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