В Иркутске у реки пропала годовалая девочка, пока родители пили и веселились на берегу

В Иркутске около реки пропала полуторагодовалая девочка, пока её родители выпивали и весело проводили время. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. Не исключено, что малышка могла утонуть.

Поиски полуторагодовалой девочки, которая пропала вблизи реки в Иркутске. Видео © Telegram / Следком38

Всё произошло 9 июня на берегу реки Ушаковки в районе садоводства "Просвещение", где компания взрослых отдыхала вместе с малолетними детьми. Пока родители были заняты высокоградусными развлечениями, предоставленные самим себе дети играли и слишком близко подошли к воде. В какой-то момент взрослые заметили, что полуторагодовалая Кристина Докучаева исчезла.

Пропавшая Кристина Докучаева. Фото © VK / "Иркутск онлайн"

Полицейские, добровольцы и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям организовали поиски, к которым привлекли около 100 человек, задействованы лодки и квадрокоптеры. Однако найти девочку пока не удалось.

"Следователи СК не исключают, что ребёнок мог утонуть. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Приметы пропавшей девочки: рост 86 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза светлые. Была одета: бежевая футболка, бежевого цвета шорты, синие ботинки, бежевого цвета панама.