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7 августа, 07:49

Пытался расчленить: В Екатеринбурге подросток из ревности зарезал возлюбленную

В Екатеринбурге 15-летний подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге 15-летний подросток из ревности зарезал свою 17-летнюю возлюбленную, он уже задержан. Как сообщает "E1" со ссылкой на источник, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома на Надеждинской улице.

Момент, когда тело погибшей выносят из злополучного дома в Екатеринбурге. Видео © Telegram / "Екатеринбург ЧП"

По данным СМИ, и убийца, и жертва находились в гостях. После содеянного злоумышленник запер хозяина квартиры в ванной и попытался расчленить тело, пишет телеграм-канал "Екатеринбург ЧП".

В Красноярском крае молодой человек убил возлюбленную и сжёг её тело в машине

В Красноярском крае молодой человек убил возлюбленную и сжёг её тело в машине

Ранее Лайф писал, что на кладбище посёлка Разумное Белгородской области нашли мёртвой пропавшую 15-летнюю девочку. На теле были обнаружены следы насильственной смерти.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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