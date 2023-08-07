Пытался расчленить: В Екатеринбурге подросток из ревности зарезал возлюбленную

В Екатеринбурге 15-летний подросток из ревности зарезал свою 17-летнюю возлюбленную, он уже задержан. Как сообщает "E1" со ссылкой на источник, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома на Надеждинской улице.

Момент, когда тело погибшей выносят из злополучного дома в Екатеринбурге. Видео © Telegram / "Екатеринбург ЧП"

По данным СМИ, и убийца, и жертва находились в гостях. После содеянного злоумышленник запер хозяина квартиры в ванной и попытался расчленить тело, пишет телеграм-канал "Екатеринбург ЧП".