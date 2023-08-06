Регион

Уведомления отключены

6 августа, 15:31

Пропавшую под Белгородом 15-летнюю школьницу нашли убитой на кладбище

<p>Поисками девочки все выходные занимались правоохранители и волонтёры. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-35961352_1583050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belinter</a></p>

Поисками девочки все выходные занимались правоохранители и волонтёры. Обложка © VK / belinter

Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли мёртвой на территории кладбища в посёлке Разумное Белгородской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка СКР, на теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти.

Школьница пропала 4 августа после того, как ушла вечером гулять. Её поисками все выходные занимались правоохранители и волонтёры, сообщает "Пятый канал". Причина смерти ребёнка выясняется, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время проводится следователями и следователями-криминалистами СКР комплекс следственных действий, направленных на установление причастного к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Новосибирске ищут пропавшую 6 дней назад 12-летнюю девочку с розовыми волосами

В Новосибирске ищут пропавшую 6 дней назад 12-летнюю девочку с розовыми волосами

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье пропал известный фестивальный куратор Алексей Медведев. Клич о помощи в соцсетях кинула его супруга, женщина утверждает, что с мужем нет связи с 21 июля.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Криминал
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров