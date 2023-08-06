Пропавшую под Белгородом 15-летнюю школьницу нашли убитой на кладбище

Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли мёртвой на территории кладбища в посёлке Разумное Белгородской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка СКР, на теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти.

Школьница пропала 4 августа после того, как ушла вечером гулять. Её поисками все выходные занимались правоохранители и волонтёры, сообщает "Пятый канал". Причина смерти ребёнка выясняется, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время проводится следователями и следователями-криминалистами СКР комплекс следственных действий, направленных на установление причастного к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении надзорного ведомства.