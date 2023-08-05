В Новосибирске ищут пропавшую 6 дней назад 12-летнюю девочку с розовыми волосами

В Новосибирской области ведутся поиски 12-летней девочки, пропавшей 31 июля. В понедельник Виктория Козубец вышла из дома в Заельцовском районе Новосибирска на прогулку и не вернулась, сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда "Лиза алерт" в регионе Ольга Бобкова.

"Пропала 31 июля этого года, вышла на прогулку, домой не вернулась. Начат информационный поиск, идёт активное распространение ориентировки в Сети", — приводит слова Бобковой "Сиб.фм".

Согласно ориентировке, рост школьницы составляет 155–160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-зелёного цвета. Перед пропажей девочка была одета в чёрную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, тёмно-зелёную футболку, чёрные легинсы и кроссовки. Из особых примет — розовые волосы.