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5 августа, 08:06

В Новосибирске ищут пропавшую 6 дней назад 12-летнюю девочку с розовыми волосами

<p>12-летняя Виктория Козубец, пропавшая в Новосибирске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-44198504_79587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт" Новосибирской области</a></p>

12-летняя Виктория Козубец, пропавшая в Новосибирске. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Новосибирской области

В Новосибирской области ведутся поиски 12-летней девочки, пропавшей 31 июля. В понедельник Виктория Козубец вышла из дома в Заельцовском районе Новосибирска на прогулку и не вернулась, сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда "Лиза алерт" в регионе Ольга Бобкова.

"Пропала 31 июля этого года, вышла на прогулку, домой не вернулась. Начат информационный поиск, идёт активное распространение ориентировки в Сети", — приводит слова Бобковой "Сиб.фм".

Согласно ориентировке, рост школьницы составляет 155–160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-зелёного цвета. Перед пропажей девочка была одета в чёрную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, тёмно-зелёную футболку, чёрные легинсы и кроссовки. Из особых примет — розовые волосы.

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Ранее Лайф писал, что пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего юношу нашли спустя два дня. Молодой человек находился в палатке у дороги.

Светлана Оперук
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