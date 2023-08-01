Ростовский бизнесмен разоблачил курсы модного коуча из Москвы и бесследно пропал

Ростовский предприниматель Семён Бойко исчез в Москве, после того как стал разоблачать курсы столичного коуча Аяза Шабутдинова. Таинственную историю публикует SHOT.

35-летний бизнесмен из Ростова-на-Дону, владеющий сетью спортивных студий, приехал в столицу и отправился на тренинги в "Лайк-центр". Но обещанного Шабутдиновым головокружительного успеха не случилось, напротив, дела ухудшились, а также накопились долги за курсы. Общая задолженность Бойко достигла десяти миллионов рублей.

Предприниматель начал разоблачать бесполезные, по его мнению, курсы в Сети и даже собрал команду единомышленников, кто тоже потерпел крах после занятий. С 27 июля Бойко перестал выходить на связь, а в его канале появилось видео с намёком, что с ним что-то случилось.

Последний раз мужчину видели выходящим из съёмной квартиры в "Москве-Сити" и садящимся в чью-то машину. Теперь его поисками занялись друзья, волонтёры и семья.