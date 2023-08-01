Директор частного детсада в Подмосковье развела подчинённую на 1 млн

В деревне Юрлово Московской области директор частного детского сада "Юлия" обманула педагога английского в этом же учреждении на миллион рублей. С потерпевшей Татьяной Кищак пообщался SHOТ.

Татьяна Кищак рассказала, как её обманула директор детсада на миллион рублей. Видео © t.me / SHOT

Женщина рассказала, что получила наследство от умершего отца и собирается на эти деньги взять квартиру в ипотеку. Директор сада Нина Курдюкова прознала о её сбережениях и попросила дать их взаймы — якобы у заведения нет средств платить за аренду. Кищак пришлось даже взять кредит и из этих денег одолжить нужную сумму, потому что начальница обещала хорошие проценты за долг в миллион — 40 тысяч рублей в месяц.

"Она говорила: "Хотите — расписку напишу, хотите — к нотариусу поедем". Но как только она эти деньги получила, то больше таких разговоров не вела", — призналась потерпевшая.

Курдюкова не вернула долг и перестала платить проценты в 40 тысяч рублей. Более того, она перестала выплачивать зарплату коллеге. Обманутая женщина уволилась, и теперь директор сада избегает её, якобы не понимая, о каком долге речь. Документально сделка зафиксирована не была.

SHOT узнал, что Курдюкова была судима за мошенничество, а её сожитель, на которого оформлен детсад, привлекался за разбой. Кищак намерена обратиться в суд.