Юрист раскрыл, можно ли вернуть деньги за бесполезные курсы и засудить инфоцыган

Некоторые случаи обмана на деньги в Интернете не считаются мошенничеством. В частности, такова ситуация с действиями блогеров, которые позиционируют себя как консультанты, коучи и психологи. О том, что делать, если у вас обманом выманил деньги такой медийный деятель, рассказал член Ассоциации юристов России Ильяс Саидахмедов.

"Приобретая онлайн-курс у блогера, гражданин делает свой выбор самостоятельно. Далее может быть два варианта развития событий: если деньги заплачены, а никакой курс гражданину никто не провёл, то это чистое мошенничество, по ст. 159 УК РФ. Но в большинстве случаев блогеры всё же курсы предоставляют, только покупатели их оценивают как бесполезные, не наполненные реально нужной информацией", — объяснил юрист в беседе с "Газетой.ru".

Полезность курса — субъективный критерий. Многие люди считают, к примеру, бесполезными знания, полученные в школе, напомнил эксперт. Именно эта субъективность позволяет блогерам-инфоцыганам избегать уголовного наказания за пустые, по мнению покупателей, курсы. И тем не менее попытаться вернуть не лучшим образом потраченные средства обязательно стоит.

Ст. 32 ФЗ "О защите прав потребителей" позволяет отказаться от приобретённого онлайн-курса в любой момент, ведь, по сути, он представляет собой дистанционную услугу. Для отказа нужно будет написать заявление на возврат средств и указать причину, подсказал Саидахмедов. Продавец будет обязан вернуть деньги в течение десяти дней, а при нарушении срока к сумме возврата добавится неустойка в виде 3% от суммы долга за каждый день просрочки.

Подача заявления работает не всегда, предостерегает юрист. Если в договоре на покупку курса указано, что услуга будет считаться оказанной после предоставления доступа к учебным материалам, то отказаться в письменной форме уже не выйдет. Так что подобные договоры следует тщательно изучать, чтобы понимать, какие уловки они скрывают.

Даже в таких случаях можно попробовать побороться за справедливость. Если курс предполагает обучение с нуля, а содержит только общие фразы, то стоит обратиться за независимой экспертизой материалов и стоять на том, что они не совпадают с тематикой курса. В таком случае, возможно, удастся привлечь недобросовестного коуча к административной ответственности за обман в рекламе своего продукта (п. 1 ст. 14.3 КоАП). Штраф для юридических лиц за это может составлять до 500 тысяч рублей, заключил Саидахмедов.