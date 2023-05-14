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14 мая, 16:31

Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать профпригодность

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей по личностному росту подтверждать их знание своей сферы. Об этом он заявил на полях Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин указал, что в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает правовое регулирование в этом вопросе. Предполагается, что организатор таких курсов должен будет предоставлять участникам свою программу и уведомление от федеральных органов власти о начале деятельности.

"Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определённые требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность", — отметил он в интервью ТАСС.

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил о том, что создательница платных "марафонов желаний" Елена Блиновская выплатила только десять миллионов рублей из более чем 918 миллионов рублей налоговой задолженности в рамках возбуждённого против неё уголовного дела.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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