Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать профпригодность

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей по личностному росту подтверждать их знание своей сферы. Об этом он заявил на полях Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин указал, что в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает правовое регулирование в этом вопросе. Предполагается, что организатор таких курсов должен будет предоставлять участникам свою программу и уведомление от федеральных органов власти о начале деятельности.

"Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определённые требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность", — отметил он в интервью ТАСС.