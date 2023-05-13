Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.
"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны... А дальше — следующая ступень — давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики", — отметил он.
Ранее Александр Бастрыкин заявил о том, что при выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают воровство и коррупцию. Он также призвал штрафовать коррупционеров по решению суда без ареста.
ТАСС / Карпухин Сергей