Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны... А дальше — следующая ступень — давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики", — отметил он.