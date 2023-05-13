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13 мая, 11:06

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении оборонзаказов

При выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают воровство и коррупцию. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На Петербургском международном юридическом форуме он указал, что даже в сфере оборонной промышленности проводят очень много мошеннических схем. О каких конкретно махинациях идёт речь, глава ведомства не уточнил.

"В это тяжёлое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", — отметил Бастрыкин.

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Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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