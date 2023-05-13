Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении оборонзаказов

При выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают воровство и коррупцию. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На Петербургском международном юридическом форуме он указал, что даже в сфере оборонной промышленности проводят очень много мошеннических схем. О каких конкретно махинациях идёт речь, глава ведомства не уточнил.

"В это тяжёлое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", — отметил Бастрыкин.