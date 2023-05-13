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13 мая, 10:56

Бастрыкин призвал наказывать коррупционеров иначе

Бастрыкин призвал штрафовать коррупционеров по решению суда без ареста

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.

"Когда бизнесмен корпорации заплатит миллиардные суммы без ареста, но по решению суда и в рамках уголовного процесса, да, можно провести допросы, экспертизы, усмотреть коллективный умысел на совершение хищения мошенничества, это всё сопрягается. Надо поддержать саму идею, немцы же сумели это сделать", — отметил он во время выступления на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.

По словам председателя СК, это тот же самый суд, только уголовный, где есть штрафные санкции. Тогда корпорация поймёт, что выгодно не воровать, а честно работать, считает Бастрыкин.

"Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие и поезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю и всё будет отлично", — заключил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму свыше 90 миллиардов. Такие данные озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Осипов
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