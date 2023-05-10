Зарплаты в конвертах не спасут: Какие ужесточения ждут должников в 2023 году Как теперь приставы находят неофициальные доходы должников? И почему деньги, выведенные на другого человека, кредиторы всё равно заберут. 9 мая, 23:40 Приставы взыщут долги даже с "серых" зарплат. Обложка © ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова

Некоторые россияне уверены, что если они получают доход частично в конверте, то с этих денег долги списать не могут. Однако эксперты утверждают, что теперь это вовсе не так. Согласно разъяснениям правоприменителей, приставы начали вычислять возможный доход через траты должника и его родственников, после чего задавать вопросы любым юрлицам, которые принимали оплату, и получать от них платёжные документы, чеки и т.д., оформленные при расчётах наличными. Эти бумаги являются достаточным основанием, чтобы пристав ужесточил ограничения при принудительном взыскании долга (установил запрет на выезд из страны, наложил арест на имущество и запрет на сделки с недвижимостью). Пока в "прицел" взыскателей попали только крупные долги, но систему обещают распространить на всех задолжавших.

Что будет, если приставы найдут неофициальное место работы должника

Должники, скрывающие свои доходы, как правило, используют одну из двух схем: либо каким-то образом договариваются со своим работодателем или заказчиком о выплате вознаграждения наличными, либо получают оплату за труд на карту знакомого или родственника. Обе эти схемы, конечно, незаконны, но они существуют, так как должник хочет сохранить большую часть своего дохода, а работодатель (либо заказчик по гражданско-правовому договору) — получить работника с меньшей оплатой труда и меньшими обязательными отчислениями. Всё это прекрасно понимают и в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и уже действуют.

— То, что приставы стали анализировать траты должников, это не новость, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Данные от банков и налоговиков оцениваются сотрудниками ФССП в автоматическом режиме, но, кроме того, в их поле зрения есть и любые другие источники. Например, фото в соцсетях с поездки в отпуск или сообщение от "доброжелателей" о покупке родственником должника авто. Любая информация тут же активизирует действия взыскателя. Вначале он придёт к тому, кто формально сделал траты, и быстро установит, что на самом деле это деньги другого лица, а после оповестит "серого" работодателя или контрагента должника о подозрении в нарушении трудового законодательства. После чего стандартная схема: плательщик зарплаты в "серую" тут же избавляется от проблемного работника или исполнителя заказа. А пристав ужесточит ограничения для должника. Оспорить эти меры будет чрезвычайно сложно.

То есть формально применяется не прямое взыскание "серых" доходов в счёт погашения долга, а создание проблем самому должнику, его работодателю и, возможно, некоему третьему лицу.

Почему работодатели против сотрудников, скрывающих свои доходы от взыскания

Зарплата в конвертах не поможет должникам скрыть свой доход. Фото © Shutterstock

Конечно, любой работодатель не заинтересован взаимодействовать с приставами, ведь должник может передать информацию о получении "серой" зарплаты в налоговую и трудинспекцию. Однако крупные кредиторы, в частности банки, научились оказывать эффективное давление именно на работодателя, ведь у того больше риски и высокие возможные штрафы. Поэтому рассчитывать, что работодатель будет "помогать" должнику, не стоит. Особенно если взыскатель — это банк, в котором открыт расчётный счёт юридического лица.

— В случае наличия постановления суда о принудительном взыскании долга банк имеет право начать процесс списания средств со счёта должника. Если на счёте не хватает денег, то банк будет изымать средства по мере поступления. И у приставов в этом случае не будет ограничений. Например, при получении официальной зарплаты с должника списывают только 50% долга, а если "серые" поступления отображаются на карте, то всю сумму спишут разом. Под таким ударом находятся все, кто получает неофициальную зарплату переводом на карту либо самостоятельно кладёт средства на свой счёт, — разъяснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Почему вариант получать зарплату на кредитную карту от взыскания больше не спасает

Вывод денег на кредитные карты не спасёт должника. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Среди наиболее финансово грамотных должников некоторое время применялась схема защиты от списания средств путём получения зарплаты на кредитную карту.

Суть её проста: при исполнении судебного решения пристав накладывает арест не только на имущество, но и на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Но кредитные деньги не являются собственностью того, кто задолжал, юридически это деньги банка, выдавшего кредитку. То есть если должник, получив перечисление зарплаты на счёт кредитной карты, успевал сделать перевод всей суммы со своего ссудного счёта этой карты на кредитный, то он защищал деньги от пристава, а после распоряжался средствами кредитной карты как её обычный держатель.

Однако в начале текущего года в ФССП эту схему поставили на особый контроль. Теперь приставы, рассылая запросы в банк, не забывают указать, что любые средства, поступившие на ссудный счёт должника до перевода их на кредитный счёт, являются личными средствами гражданина, а значит, они подлежат взысканию в общем порядке. Поэтому даже для погашения задолженности по кредитной карточке эти деньги использовать нельзя.

— Большинство кредитных учреждений отказались от "хранения" средств должников на счетах кредитных карт. Ведь в случае разбирательств с такими счетами приставы могут добиться их заморозки, а это значит, что банк получит убыток из-за роста кредитной задолженности, которую теоретически можно будет взыскивать, только встав в очередь за другими кредиторами, — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

При этом стоит иметь в виду, что приставы имеют право на блокировку всей суммы, внесённой на ссудный счёт даже для погашения кредита на карте, и эти деньги теперь считают доходом. Это не зарплатный счёт — ограничение в 50% здесь не работает.

Приходилось ли вам разбираться с приставами из-за долгов? 0 Да, приходилось доказывать свою правоту в суде Да, приходилось, но лишние списания вернули Нет, не приходилось, у меня нет долгов Нет не приходилось, долги взыскал банк без приставов

Авторы Максим Греков