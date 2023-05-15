ЦБ призвал усилить ответственность блогеров и телеграм-каналов за инвестсоветы

Центробанк предложил усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов. Об этом заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута на Петербургском международном юридическом форуме.

Он рассказал, что зачастую некие "гуру", не являясь участниками финансового рынка и не числясь в перечне экспертов ЦБ, дают населению советы по инвестициям и сбережениям. После их рекомендаций люди сталкиваются с финансовыми потерями и мошенничеством, жалуясь в МВД и прокуратуру.

"Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании — это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж", — приводит слова Мамуты РИА "Новости".

По его мнению, в нашей стране следует усовершенствовать регулирование института инвестиционных советников, а также запретить привлекать деньги людей в сторонние от ЦБ компании. Кроме того, Мамута предложил вести постоянную просветительскую работу в области инвестиционной грамотности.