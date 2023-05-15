ЦБ призвал усилить ответственность блогеров и телеграм-каналов за инвестсоветы
Центробанк РФ: Необходимо усилить ответственность за незаконные инвестсоветы
Центробанк предложил усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов. Об этом заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута на Петербургском международном юридическом форуме.
Он рассказал, что зачастую некие "гуру", не являясь участниками финансового рынка и не числясь в перечне экспертов ЦБ, дают населению советы по инвестициям и сбережениям. После их рекомендаций люди сталкиваются с финансовыми потерями и мошенничеством, жалуясь в МВД и прокуратуру.
"Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании — это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж", — приводит слова Мамуты РИА "Новости".
По его мнению, в нашей стране следует усовершенствовать регулирование института инвестиционных советников, а также запретить привлекать деньги людей в сторонние от ЦБ компании. Кроме того, Мамута предложил вести постоянную просветительскую работу в области инвестиционной грамотности.
Кстати, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил обязать блогеров-коучей по личностному росту подтверждать свою профессиональную пригодность и знание своей сферы.
ТАСС / Сергей Бобылев