Неизвестные подожгли дверь квартиры москвички из-за долга в 5 тысяч рублей

Жительница ЖК "Новые Ватутинки" в Новой Москве заявила, что её дверь подожгли из-за долга в пять тысяч рублей. В беседе с "Газетой.ru" Елизавета рассказала, что этому предшествовали телефонные угрозы.

Двое парней подожгли входную дверь жительницы Новой Москвы из-за долга в пять тысяч рублей. Видео © Telegram / Соседи мкрн Десна (ЖК "Новые Ватутинки")

По словам потерпевшей, первое сообщение с угрозами поступило ей ещё три недели назад, однако тогда она не придала этому особого значения. Второй телефонный звонок раздался уже после поджога, во время которого Елизаветы не было дома. На следующий день ей позвонил некий мужчина и потребовал, чтобы она "вернула то, что взяла", угрожая, что в ином случае её жизнь "изменится в худшую сторону". В итоге выяснилось, что речь идёт о долге в пять тысяч рублей: женщина занимала деньги у знакомой, которая ей якобы "простила".

"Также в разговоре он упомянул, что раньше он разбирался по-другому — подставлял к виску пистолет и забирал, что должны. Сказали ему о том, что моя камера всё зафиксировала и что заявление в полицию написано. Он замешкался, сказал, что ему нужно позвонить", — поделилась Елизавета.