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31 июля, 08:49

Хозяйка лысой кошки обчистила иностранца в отеле в Петербурге

SHOT: Гражданина Аргентины обокрали в петербургской гостинице Kravt Nevsky

Супервайзер петербургской гостиницы Kravt Nevsky задержана за кражу у одного из постояльцев, передаёт SHOT.

20-летний гражданин Аргентины Вильярройя Мартин остановился в отеле на улице Александра Невского. Когда он вернулся в номер, то обнаружил, что пропало 1,8 тысячи долларов, 25 тысяч рублей и 5 банковских карт. Общий ущерб в переводе на российские рубли составил около 200 тысяч.

Подозреваемая Юлия К. Фото © SHOT

Подозреваемая Юлия К. Фото © SHOT

По подозрению в краже задержана 37-летняя сотрудница гостиницы Юлия К. Сейчас она в изоляторе, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело за кражу.

В Москве иностранец пошёл на свидание с незнакомкой, но заблудился и обокрал её соседей

В Москве иностранец пошёл на свидание с незнакомкой, но заблудился и обокрал её соседей

Ранее Лайф рассказывал, что чрезвычайного и полномочного посла России в Замбии Азима Ярахмедова обокрали в Санкт-Петербурге. В одном из гипермаркетов у него стащили барсетку и крупную сумму денег.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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