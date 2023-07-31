Хозяйка лысой кошки обчистила иностранца в отеле в Петербурге

Супервайзер петербургской гостиницы Kravt Nevsky задержана за кражу у одного из постояльцев, передаёт SHOT.

20-летний гражданин Аргентины Вильярройя Мартин остановился в отеле на улице Александра Невского. Когда он вернулся в номер, то обнаружил, что пропало 1,8 тысячи долларов, 25 тысяч рублей и 5 банковских карт. Общий ущерб в переводе на российские рубли составил около 200 тысяч.

Подозреваемая Юлия К. Фото © SHOT

По подозрению в краже задержана 37-летняя сотрудница гостиницы Юлия К. Сейчас она в изоляторе, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело за кражу.