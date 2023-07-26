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26 июля, 07:55

В Петербурге у посла РФ в Замбии украли 400 тысяч рублей во время похода в магазин

Российского посла в Замбии Азима Ярахмедова обокрали в магазине в Петербурге

<p>Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Замбии. Обложка © <a href="https://zambia.mid.ru/ru/embassy/ambassador/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство Российской Федерации в Республике Замбии </a></p>

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Замбии. Обложка © Посольство Российской Федерации в Республике Замбии

Чрезвычайного и полномочного посла России в Замбии Азима Ярахмедова обокрали в Санкт-Петербурге. В одном из гипермаркетов у него стащили барсетку и крупную сумму денег, пишет Mash на Мойке.

По данным телеграм-канала, всё произошло в магазине "Окей", расположенном на Московском проспекте. Обычный поход за продуктами обернулся для дипломата потерей документов и наличных в размере 400 тысяч рублей. К счастью, долго искать преступника не пришлось — им оказался 52-летний нечестный водитель из посёлка Новоселье.

У него дома при обыске были обнаружены 230 тысяч рублей, около 1,5 тысячи долларов и та самая барсетка с документами. Воришка не стал отпираться и признался в краже, после чего был отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".

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Николь Вербер
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