Россиянин украл портрет Путина из офиса управляющей компании

На кадрах видно, что мужчина в жёлтой футболке снял портрет президента со стены и ушёл восвояси. Инцидент активно обсуждают в местных пабликах. Некоторые комментаторы недоумевают, зачем уральцу понадобился портрет Путина. Заявления в полицию пока не поступало, поэтому, по всей видимости, останется неизвестным, что именно заинтересовало воришку: рамка или всё же ему был необходим сам портрет главы государства.