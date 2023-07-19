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19 июля, 12:19

Россиянин украл портрет Путина из офиса управляющей компании

В Первоуральске мужчина похитил портрет Путина из офиса управляющей компании

В Первоуральске Свердловской области неизвестный мужчина украл портрет президента России Владимира Путина. Инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения, произошёл в офисе управляющей компании.

В Первоуральске неизвестный украл портрет Путина. Видео © Telegram / "Екатеринбург № 1"

На кадрах видно, что мужчина в жёлтой футболке снял портрет президента со стены и ушёл восвояси. Инцидент активно обсуждают в местных пабликах. Некоторые комментаторы недоумевают, зачем уральцу понадобился портрет Путина. Заявления в полицию пока не поступало, поэтому, по всей видимости, останется неизвестным, что именно заинтересовало воришку: рамка или всё же ему был необходим сам портрет главы государства.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали жителя Читы, который пытался поджечь Мавзолей Ленина. На злоумышленника составили административный протокол по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции. При этом выяснилось, что ранее поджигателя уже задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова.

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Кадр из видео Telegram / "Екатеринбург № 1"

Наталья Исакова
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