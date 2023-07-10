С памятника адмиралу Ушакову на мысе Калиакра украли 13 бронзовых колоколов
Памятник адмиралу Ушакову на мысе Калиакра. Обложка © Shutterstock
На мысе Калиакра в Болгарии разграбили мемориал в честь российского адмирала Фёдора Ушакова. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, с памятника украли 13 отлитых из бронзы колоколов.
Похищенное принадлежит Историческому музею в городе Каварна (Добричская область), расположенном в 12 километрах от мыса. Каждый колокол весит около десяти килограммов, объяснил директор музея Пенко Георгиев. Для кражи злоумышленники использовали "техническое средство". Их пытаются разыскать в рамках досудебного производства.
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