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10 июля, 13:42

С памятника адмиралу Ушакову на мысе Калиакра украли 13 бронзовых колоколов

<p>Памятник адмиралу Ушакову на мысе Калиакра. Обложка © Shutterstock </p>

Памятник адмиралу Ушакову на мысе Калиакра. Обложка © Shutterstock

На мысе Калиакра в Болгарии разграбили мемориал в честь российского адмирала Фёдора Ушакова. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, с памятника украли 13 отлитых из бронзы колоколов.

Похищенное принадлежит Историческому музею в городе Каварна (Добричская область), расположенном в 12 километрах от мыса. Каждый колокол весит около десяти килограммов, объяснил директор музея Пенко Георгиев. Для кражи злоумышленники использовали "техническое средство". Их пытаются разыскать в рамках досудебного производства.

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Андрей Бражников
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