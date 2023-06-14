В Днепре захотели снести двухсотлетний памятник в честь Екатерины II

В Днепре могут снести двухсотлетний памятник в честь Екатерины II. Об этом сообщил украинский активист Сергей Волынец.

Речь идёт о памятнике "Екатерининская миля", который расположен рядом со Свято-Преображенским собором на Соборной площади Днепра. Это дорожный знак, установленный на маршруте путешествия императрицы в Крым в 1787 году. Подобные памятники также сохранились в селе Волосское, в Херсонской области, в Запорожье и Крыму.

"Прогнозирую в скором будущем пылкую дискуссию относительно его демонтажа. Забегая вперёд и предвосхищая аргументы защитников данного объекта, процитирую Владимира Машукова. В "Воспоминаниях о городе Екатеринославе" в 1910 году он так описал историческую ценность обелиска: "Одно лишь достоверно, что памятник, стоящий у соборной ограды, — столб-миля — был неоднократно восстановлен и не сохранил в себе никаких следов древности", — написал Волынец в телеграм-канале.