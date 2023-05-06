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6 мая, 15:35

В Киеве решили заменить герб СССР на щите у "Родины-матери"

Минкульт Украины: Герб СССР на "Родине-матери" в Киеве поменяют на трезубец

<p>Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rodina_mat.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Wikipedia

Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве планируется заменить на украинский трезубец, заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко. По его словам, начальная стадия демонтажа советской символики уже началась.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать", — сказал министр в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году в День Победы. В одной руке огромная фигура держит 16-метровый меч весом девять тонн, в другой — щит размером 13 на восемь метров. На открытии скульптуры присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

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Ранее Лайф сообщал, что в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19. Монумент был установлен в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы.

Наталья Исакова
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