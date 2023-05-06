В Киеве решили заменить герб СССР на щите у "Родины-матери"

Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве планируется заменить на украинский трезубец, заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко. По его словам, начальная стадия демонтажа советской символики уже началась.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать", — сказал министр в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году в День Победы. В одной руке огромная фигура держит 16-метровый меч весом девять тонн, в другой — щит размером 13 на восемь метров. На открытии скульптуры присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.