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8 мая, 16:22

В Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину

<p>Снос памятника Потёмкину в Николаеве. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id551945807" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Солдатов</a></p>

Снос памятника Потёмкину в Николаеве. Фото © VK / Владимир Солдатов

В городе Николаев на Украине снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину. Об этом сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Николаеве по приказу оккупационной власти сегодня снесли бюст основателю города князю Потёмкину- Таврическому. Народ без роду, без племени быстро окажется вне пространства и вне времени", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал о том, что Верховная рада одобрила законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей.

Илья Суриков
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