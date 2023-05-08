В Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину

В городе Николаев на Украине снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину. Об этом сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Николаеве по приказу оккупационной власти сегодня снесли бюст основателю города князю Потёмкину- Таврическому. Народ без роду, без племени быстро окажется вне пространства и вне времени", — написал он в своём телеграм-канале.