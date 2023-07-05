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Опубликовано 5 июля 2023, 16:22
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Подбитый украинским танком памятник Куинджи вернётся в Мариуполь

Мединский: Восстановленный памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета

Монумент Куинджи после обстрела. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Монумент Куинджи после обстрела. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, восстановят к концу лета и вновь установят в городе. Реставрацией займутся специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский.

Восстановленный монумент Куинджи. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Восстановленный монумент Куинджи. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

"Это первый из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца — русского живописца Архипа Куинджи", — написал он в телеграм-канале.

По словам Мединского, специалисты РВИО восстанавливали пострадавший во время боёв за Мариуполь памятник по кусочкам, как и расстрелянные барельефы павшим советским солдатам на Саур-Могиле.

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Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.

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Наталья Исакова
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