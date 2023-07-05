Подбитый украинским танком памятник Куинджи вернётся в Мариуполь

Памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, восстановят к концу лета и вновь установят в городе. Реставрацией займутся специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский.

Восстановленный монумент Куинджи. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

"Это первый из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца — русского живописца Архипа Куинджи", — написал он в телеграм-канале.