Подбитый украинским танком памятник Куинджи вернётся в Мариуполь
Мединский: Восстановленный памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Монумент Куинджи после обстрела. Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, восстановят к концу лета и вновь установят в городе. Реставрацией займутся специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский.
Восстановленный монумент Куинджи. Обложка © Telegram / Владимир Мединский
"Это первый из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца — русского живописца Архипа Куинджи", — написал он в телеграм-канале.
По словам Мединского, специалисты РВИО восстанавливали пострадавший во время боёв за Мариуполь памятник по кусочкам, как и расстрелянные барельефы павшим советским солдатам на Саур-Могиле.
Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.