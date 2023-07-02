В музее Мариуполя рассказали о краже экспонатов украинскими военнослужащими

ВСУ вывезли часть экспонатов краеведческого музея Мариуполя перед бегством из города, рассказал РИА "Новости" хранитель фондов учреждения Андрей Ладкин. Он показал место, из которого выносились предметы, — окно со стороны двора с выломанной решёткой.

Андрей Ладкин рассказал о вывезенных украинскими военнослужащими экспонатах. Видео © Telegram / "РИА Новости"

Местные жители, указал Ладкин, видели у солдат коробки, из которых буквально вываливалось награбленное. Сами они устроили свою позицию в здании, которое позже сгорело из-за попавшего снаряда.

"Кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками и у них даже из одной коробки шашка выпала. [Они её] подняли, спрятали, унесли. Действительно, то, что было в экспозиции, частично то, что было здесь в фондах, вынесли до пожара", — пояснил он.

Причём один из сейфов украинские военнослужащие вскрыть не смогли. По словам Ладкина, там находилось старинное холодное оружие, которое хоть и пострадало в ходе пожара, но подлежит восстановлению.

Среди вывезенных ими экспонатов числятся кольчуга, сарматский шлем, редкий перевод Библии XVIII века, а также грамота императрицы Екатерины II, в которой говорится о передаче территории греческому населению. Там, помимо самой правительницы, расписались император Павел I и князь Григорий Потёмкин. Для музея это был уникальный экспонат, признался хранитель.

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