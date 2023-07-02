В музее Мариуполя рассказали о краже экспонатов украинскими военнослужащими
Хранитель фондов музея Мариуполя: ВСУ вывезли часть экспонатов перед бегством
ВСУ вывезли часть экспонатов краеведческого музея Мариуполя перед бегством из города, рассказал РИА "Новости" хранитель фондов учреждения Андрей Ладкин. Он показал место, из которого выносились предметы, — окно со стороны двора с выломанной решёткой.
Андрей Ладкин рассказал о вывезенных украинскими военнослужащими экспонатах. Видео © Telegram / "РИА Новости"
Местные жители, указал Ладкин, видели у солдат коробки, из которых буквально вываливалось награбленное. Сами они устроили свою позицию в здании, которое позже сгорело из-за попавшего снаряда.
"Кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками и у них даже из одной коробки шашка выпала. [Они её] подняли, спрятали, унесли. Действительно, то, что было в экспозиции, частично то, что было здесь в фондах, вынесли до пожара", — пояснил он.
Причём один из сейфов украинские военнослужащие вскрыть не смогли. По словам Ладкина, там находилось старинное холодное оружие, которое хоть и пострадало в ходе пожара, но подлежит восстановлению.
Среди вывезенных ими экспонатов числятся кольчуга, сарматский шлем, редкий перевод Библии XVIII века, а также грамота императрицы Екатерины II, в которой говорится о передаче территории греческому населению. Там, помимо самой правительницы, расписались император Павел I и князь Григорий Потёмкин. Для музея это был уникальный экспонат, признался хранитель.
Лайф рассказывал об обнаружении в Мариуполе тела женщины со свастикой на животе, убитой и изнасилованной боевиками "Азова"*. Её мужа и дочь националисты расстреляли.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / AP