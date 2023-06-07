В Мариуполе обнаружили тело убитой "Азовом" женщины со свастикой на животе

В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Богдана Аверина.

В конце мая пленный боевик нацполка "Азов"* рассказал на допросе, что в марте прошлого года националисты расстреляли в Мариуполе семью — мужа, жену и их несовершеннолетнюю дочь. Причём, по словам пленного, один из участников расстрела — снайпер "Азова" — после убийства надругался над телом женщины. Азовец указал то самое место, где было совершено преступление.

После этого расследовавшие дело силовики направили запрос в бюро судмедэкспертизы с вопросом о том, были ли обнаружены тела по адресу из показаний пленного бойца. Как оказалось, в данном здании действительно находили тело женщины, на животе которой были повреждения "в виде нацистского креста, или свастики".

Ранее сообщалось, что боевика нацбатальона "Азов" Максима Кондрашева в ДНР приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным Главной военной прокуратуры (ГВП), он обстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырёх мирных жителей.