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31 мая, 11:49

Расстрелявшего четырёх мирных жителей азовца приговорили к пожизненному сроку

Боевика нацбатальона "Азов"* Максима Кондрашева в ДНР приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным Главной военной прокуратуры (ГВП), он обстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырёх мирных жителей.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения зенитно-ракетного дивизиона войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов" Национальной гвардии Украины старшего сержанта Максима Кондрашева", — сказано в релизе ГВП.

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Уточняется, подсудимый обстрелял автобус 2 марта 2022 года. Кондрашев вместе с другими боевиками охранял территорию у завода "Азовсталь" в Мариуполе. Увидев автобус с мирными жителями, который ехал в его направлении, он открыл огонь, убив четырёх человек — троих мужчин и одну женщину.

Ранее Лайф писал о том, что в марте 2022 года снайпер украинского националистического полка "Азов" расстрелял семью из трёх человек в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Илья Суриков
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