Десятки азовцев и "медведей SS" предстанут перед судом в России за казнь более 100 человек

В Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону поступили два уголовных дела, фигурантами которых выступают 33 человека — участники украинского нацбатальона "Азов"* и группировки "Медведи SS".

"Первое дело касается группы из 24 участников нацбатальона "Азов", по второму фигурантами проходят девять человек — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы "Медведи SS", — рассказали ТАСС в суде.

Всем им изменили инкриминируемые ранее статьи УК ДНР на аналогичные УК РФ. Так, "медведи", в том числе и их командир, обвинялись в "Действиях, направленных на захват власти в ДНР" (ч. 3 ст. 24, ст. 323 УК ДНР), а также в "Участии в незаконном вооружённом формировании" (ч. 2 ст. 237 УК ДНР) и "Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" (ст. 232 УК ДНР).

Теперь же они проходят по статьям "Насильственный захват власти" (ст. 278 УК РФ), "Участие в незаконном вооружённом формировании" (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" (ст. 205.3).

Азовцы же, по данным прокуратуры ДНР (на момент независимости республики орган объединял функции Следственного комитета и прокуратуры и расследовал дело), обвинялись в "Совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике".

Семерым из них были предъявлены обвинения в организации деятельности нацбатальона, а ещё 17 — в участии в нём. Жертвами карателей стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали показания.

А ранее трое украинских военнослужащих получили сроки за жестокое обращение с мирными жителями и запрещённые методы ведения вооружённого конфликта. Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля осудили на 8,5, 13 и 18 с половиной лет колонии строгого режима соответственно.