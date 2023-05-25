В Мариуполе боевик "Азова" убил женщину и надругался над телом

Снайпер украинского националистического полка "Азов"* в марте 2022 года расстрелял семью из трёх человек в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной. В этом признался другой пленный боевик, ставший свидетелем жуткого преступления.

По его словам, семья ехала в машине с надписью "Дети". Пятеро азовцев после приказа командира открыли по авто огонь, после чего вытащили тела погибших отца, матери и дочери и занесли в брошенный дом.

"Боец изъявил желание изнасиловать мёртвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами. Мы его оставили и ушли обратно на позиции", — цитирует военнопленного РИА "Новости".

Пленный азовец не знает имени своего сослуживца-извращенца. По его данным, мужчина служил в снайперском подразделении, ему было около 25 лет.

А ранее в военный суд Ростова-на-Дону поступили два уголовных дела, фигурантами которых выступают 33 человека — участники украинского нацбатальона "Азов"* и группировки "Медведи SS". Жертвами карателей стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали показания.