"Красивые": Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми построенными домами в Мариуполе
Жилой многоквартирный дом в микрорайоне "Невский" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Американский журналист Джексон Хинкл поразился масштабами восстановления Мариуполя в ДНР. Он обратил внимание на новые построенные многоэтажные дома и не смог сдержать своего восторга.
Журналист в социальной сети прокомментировал видео одного из жителей Мариуполя, который показал восстановленные жилые районы с красивыми многоэтажками. Рядом с домами — асфальтовая дорожка и цветущий сад, а на территории — детская игровая площадка.
"Красивые <…> многоквартирные дома для пострадавших в Мариуполе", — написал Хинкл.
Ранее Мариуполь посетил журналист Radio France Сильвен Тронше. Он был поражён масштабами восстановления города и заявил, что в ближайшем будущем Мариуполь может стать настоящим курортным городом.