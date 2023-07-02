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1 июля, 23:53

"Красивые": Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе

Американский журналист Хинкл восхитился новыми построенными домами в Мариуполе

<p>Жилой многоквартирный дом в микрорайоне "Невский" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин</p>

Жилой многоквартирный дом в микрорайоне "Невский" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Американский журналист Джексон Хинкл поразился масштабами восстановления Мариуполя в ДНР. Он обратил внимание на новые построенные многоэтажные дома и не смог сдержать своего восторга.

Журналист в социальной сети прокомментировал видео одного из жителей Мариуполя, который показал восстановленные жилые районы с красивыми многоэтажками. Рядом с домами — асфальтовая дорожка и цветущий сад, а на территории — детская игровая площадка.

"Красивые <…> многоквартирные дома для пострадавших в Мариуполе", — написал Хинкл.

Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет

Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет

Ранее Мариуполь посетил журналист Radio France Сильвен Тронше. Он был поражён масштабами восстановления города и заявил, что в ближайшем будущем Мариуполь может стать настоящим курортным городом.

Оксана Попова
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