"Красивые": Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе

Американский журналист Джексон Хинкл поразился масштабами восстановления Мариуполя в ДНР. Он обратил внимание на новые построенные многоэтажные дома и не смог сдержать своего восторга.

Журналист в социальной сети прокомментировал видео одного из жителей Мариуполя, который показал восстановленные жилые районы с красивыми многоэтажками. Рядом с домами — асфальтовая дорожка и цветущий сад, а на территории — детская игровая площадка.

"Красивые <…> многоквартирные дома для пострадавших в Мариуполе", — написал Хинкл.