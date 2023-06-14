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14 июня, 01:19

Французский журналист посетил Мариуполь и сделал один вывод

Журналист Radio France Тронше поражён масштабами восстановления Мариуполя

Журналист Radio France Сильвен Тронше посетил Мариуполь и был поражён масштабами восстановления города. По его оценке, в ближайшем будущем он может стать настоящим курортным городом.

В материале указано, что корреспондент и ранее посещал город, откуда хранил фотографии боевых действий и разрушенных зданий. Прибыв в Мариуполь вновь, Тронше был ошарашен, ведь увидел совершенно иную картину. Масштабы строительства в населённом пункте, который Россия восстанавливает после боевых действий, весьма впечатлили француза.

"Был сразу же поражён масштабами строительной площадки: дорожной инфраструктурой, совершенно новыми и красочными зданиями, отелями для туристов. Цель нового Мариуполя — стереть своё промышленное прошлое, стать морским курортом на Азовском море", — приводит радио слова журналиста.

Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет

Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет

Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Оксана Попова
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