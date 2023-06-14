Французский журналист посетил Мариуполь и сделал один вывод

Журналист Radio France Сильвен Тронше посетил Мариуполь и был поражён масштабами восстановления города. По его оценке, в ближайшем будущем он может стать настоящим курортным городом.

В материале указано, что корреспондент и ранее посещал город, откуда хранил фотографии боевых действий и разрушенных зданий. Прибыв в Мариуполь вновь, Тронше был ошарашен, ведь увидел совершенно иную картину. Масштабы строительства в населённом пункте, который Россия восстанавливает после боевых действий, весьма впечатлили француза.