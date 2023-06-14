Французский журналист посетил Мариуполь и сделал один вывод
Журналист Radio France Тронше поражён масштабами восстановления Мариуполя
Журналист Radio France Сильвен Тронше посетил Мариуполь и был поражён масштабами восстановления города. По его оценке, в ближайшем будущем он может стать настоящим курортным городом.
В материале указано, что корреспондент и ранее посещал город, откуда хранил фотографии боевых действий и разрушенных зданий. Прибыв в Мариуполь вновь, Тронше был ошарашен, ведь увидел совершенно иную картину. Масштабы строительства в населённом пункте, который Россия восстанавливает после боевых действий, весьма впечатлили француза.
"Был сразу же поражён масштабами строительной площадки: дорожной инфраструктурой, совершенно новыми и красочными зданиями, отелями для туристов. Цель нового Мариуполя — стереть своё промышленное прошлое, стать морским курортом на Азовском море", — приводит радио слова журналиста.
Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.
t.me / Марат Хуснуллин