Пушилин: Разминировать "Азовсталь" в Мариуполе планируется к лету 2024 года

Полностью разминировать территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе планируется к лету 2024 года, сейчас силы РФ уже приступили к работам. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу", — сказал он на расширенном заседании коллегии Минпромторга РФ.