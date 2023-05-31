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31 мая, 09:22

Пушилин: Разминировать "Азовсталь" в Мариуполе планируется к лету 2024 года

Полностью разминировать территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе планируется к лету 2024 года, сейчас силы РФ уже приступили к работам. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу", — сказал он на расширенном заседании коллегии Минпромторга РФ.

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Напомним, территория "Азовстали" в Мариуполе была полностью освобождена ВС РФ в конце мая 2022 года. Катакомбы завода долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. На месте металлургического комбината появится технопарк, об этом недавно рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. План будет разработан после разминирования территории.

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ТАСС / Роман Пименов

Александра Вишнякова
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