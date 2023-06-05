В Минтрансе рассказали, когда могут открыть аэропорт Мариуполя

В 2024–2025 годах планируется запустить аэропорт в городе Мариуполе, если, конечно, обстановка будет позволять. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на встрече с главой государства Владимиром Путиным. По словам министра, сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации.

Путин проводит рабочую встречу с Савельевым и главой РЖД Олегом Белозёровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя. <...> Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт", — сказал Савельев.

По словам министра, работы по восстановлению остальных аэропортов будут немного позже, поэтапно.