В Минтрансе рассказали, когда могут открыть аэропорт Мариуполя
Глава Минтранса Савельев допустил запуск аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах
В 2024–2025 годах планируется запустить аэропорт в городе Мариуполе, если, конечно, обстановка будет позволять. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на встрече с главой государства Владимиром Путиным. По словам министра, сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации.
Путин проводит рабочую встречу с Савельевым и главой РЖД Олегом Белозёровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя. <...> Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт", — сказал Савельев.
По словам министра, работы по восстановлению остальных аэропортов будут немного позже, поэтапно.
Ранее сообщалось, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, работы уже ведутся.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев