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5 июня, 11:49

В Минтрансе рассказали, когда могут открыть аэропорт Мариуполя

Глава Минтранса Савельев допустил запуск аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах

В 2024–2025 годах планируется запустить аэропорт в городе Мариуполе, если, конечно, обстановка будет позволять. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на встрече с главой государства Владимиром Путиным. По словам министра, сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации.

Путин проводит рабочую встречу с Савельевым и главой РЖД Олегом Белозёровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя. <...> Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт", — сказал Савельев.

По словам министра, работы по восстановлению остальных аэропортов будут немного позже, поэтапно.

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Ранее сообщалось, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, работы уже ведутся.

Обложка ©

ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Наталья Исакова
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