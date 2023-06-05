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Опубликовано 5 июня 2023, 14:49

В Минтрансе рассказали, когда могут открыть аэропорт Мариуполя

Глава Минтранса Савельев допустил запуск аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах

В 2024–2025 годах планируется запустить аэропорт в городе Мариуполе, если, конечно, обстановка будет позволять. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на встрече с главой государства Владимиром Путиным. По словам министра, сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации.

Путин проводит рабочую встречу с Савельевым и главой РЖД Олегом Белозёровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя. <...> Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт", — сказал Савельев.

По словам министра, работы по восстановлению остальных аэропортов будут немного позже, поэтапно.

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Ранее сообщалось, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, работы уже ведутся.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Наталья Демьянова
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