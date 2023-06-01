Кузнецова: Дети Мариуполя понимают, кто их защищает и от кого

Во время текущих событий на Украине дети Мариуполя понимают, кто их защищает, а кто нападает, поскольку они ощутили зверства украинских националистов на себе. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявила вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Кузнецова заявила, что дети Мариуполя понимают, кто их защищает и от кого. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Она отметила, что сейчас, по сути, в Мариуполе происходит сразу несколько противоречащих друг другу процессов. С одной стороны, там остаются разрушения, люди не отошли от шока, а с другой — там возводятся новые дома, школы, больницы и дороги.

"В Мариуполе ребятишки, на чьих глазах всё это происходило. Вот кому не надо объяснять, кто кого защищает и от кого. И вот эти противоречивые процессы, конечно, для современного человека это такой совсем разрыв шаблона. <...> Сейчас, когда законы все приняты по новым территориям, я имею в виду про интеграцию, то должны наладиться социальные процессы. Там гуманитарная помощь уже не гуманитарная должна быть, а социальная защита начинает работать. Но ясно, что не везде. Северодонецк, например", — сказала Кузнецова.

Отдельное внимание она акцентировала на детях, убитых Вооружёнными силами Украины. За девять лет от зверств киевского режима в Донбассе погибло 156 ребят, при этом самому младшему ребёнку было всего 27 дней от роду. В настоящее время, как указала парламентарий, спецгруппа занимается расследованием данных преступлений. По её словам, были факты, когда укронацисты не пропускали машины скорой помощи с малышами, также известны случаи насилия и пыток несовершеннолетних.

Полную версию выпуска смотрите по ссылке.